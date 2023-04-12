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محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

كتب:

سلامة عامر
01:08 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

شركاء الوطن

وأعرب محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة، تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار، وأن يعم الخير والسلام ربوع مصر.

تهنئة المسيحيين

كما تقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة المسيحيين، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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