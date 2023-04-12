مجلس جامعة أسوان يناقش سير العملية التعليمية في رمضان وبعد عيد الفطر 2023

انعقد اليوم الأربعاء مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 110 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كامل الرشيدي مستشار رئيس الجامعة للتنمية البشرية، والدكتور عبدالله احمد إبراهيم عضوا وعميد كلية الهندسة الأسبق.

عرض إعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية بالجامعة وحسن انتظامها، منها عرض إعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة المختلفة بعد قرار مجلس الجامعة بتعديل إعداد كليتي الآثار، والألسن، وقبول طلاب الأزهر الشريف ببعض كليات الجامعة.

انتظام الدراسة في جامعة أسوان

وناقش المجلس انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حتي إجازة عيد الفطر المبارك ثم استأنف الدراسة حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامي، كما هو مقرر من المجلس الأعلى للجامعات وفقا للخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالأنشطة الطلابية المتنوعة والمتميزة التي تم تنفيذها بكليات الجامعة ومنها الزيارات الميدانية الطلابية إلى المشروعات القومية بتوشكى والمصانع ومشروعات حياة كريمة التي تتم علي أرض محافظة أسوان وذلك لتعريف الطلاب بهذه المشروعات القومية التي تتم بالجمهورية الجديدة علي قدم وساق والعمل علي تعزيز الولاء والانتماء لدي الطلاب، وكذلك أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة لتنمية الوعي بالقضايا المجتمعية المعاصرة لدي طلاب الجامعة، وكذلك الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكبرى والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وادارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأشاد بالدور الذي يقوم به عمداء ووكلاء الكليات ورواد الأسر الطلابية في تنفيذ تلك الأنشطة علي أرض الواقع خلال الفصل الدراسي الثاني.