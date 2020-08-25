مجلس جامعة أسوان يعتمد لوائح كليتي السياحة والفنادق وطب الأسنان

اعتمد مجلس جامعة أسوان في جلسته أمس، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، لوائح كليتي السياحة والفنادق وطب الفم والأسنان، تمهيدا لافتتاحهما قريبا.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، إنه تم تعديل لوائح كليتي السياحة والفنادق وكلية طب الفم والأسنان، تمهيدا لاستكمال كليات المنظومة الطبية بجامعة أسوان، التي تمثل قاطرة التنمية بمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الأفريقي.

ووافق المجلس خلال جلسة الانعقاد، على منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، جميع امتيازات الممنوحة للعاملين بمستشفى أسوان الجامعي، من حيث (الأشعة- الرنين المغناطيسي- الأشعة المقطعية)، وكل الامتيازات العلاجية التي يتمتعون بها، وذلك اعتمادا لمبدأ المساواة بين جميع العاملين بالجامعة والمستشفى الجامعي بأسوان، كما وافق المجلس، على منح عدد من الدراجات العلمية الماجستير والدكتوراه، لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.