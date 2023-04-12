باحث علاقات دولية لـ«الوطن»: العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالمتانة والقوة

قال بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية- الإماراتية تتسم بالمتانة والقوة، خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح بمساندة الإمارات لمصر خلال ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان المسلمين، موضحًا أنه كان هناك محاولات من قبل الجماعة الإرهابية لتغيير النظام الخليجي بشكل عام، ما جعل الإمارات هي الداعم الأول لمصر سواء على المستوى السياسي والاقتصادي.

الإمارات دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية لـ«الوطن»: «أن الإمارات ساندت مصر بشكل كامل خلال تلك الفترة بداية من دعم ثورة 30 يونيو في المحافل العالمية، وتقديم الدعم المالي»، مضيفًا أن الأمر تطور مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث ظهر التوافق الفكري بين القيادات السياسية للبلدين، خاصة فيما يتعلق بقرارات جامعة الدول حيث كان هناك اتفاق في وجهات النظر بين البلدين في طبيعة التعامل مع القضية السورية، وعدم السماح بتركها فريسة للدول الغربية.

الإمارات تشعر أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل

وأوضح «محمود» أن مع زيادة توافق الرؤى السياسية بين القيادات في مصر والإمارات، بدأت الإمارات تشعر أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل، وهو ما دفعها لضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات مختلفة بداية من السياحة والطاقة والصحي والصناعة، والنفط والغاز وغيرها، مضيفا أنها من أهم الدول العربية التي تضخ عملة أجنبية في البلاد.

وأوضح أن جميع الدول في المنطقة تتفهم دور مصر في الشرق الأوسط، في القضايا المختلفة، وأن أي نزاع أو صراعات داخل كمصر قد تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، موضحا أن القيادة الحكيمة للبلدين ساعدت في توطيد العلاقات على مدار السنوات الأخيرة.