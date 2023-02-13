حامد فارس لـ قناة الحياة: العلاقات المصرية الإماراتية وصلت إلى مرحلة تاريخية

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات العربية المتحدة مهمة ولها عدة دلالات، أولها المكانة الكبيرة التي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية لدى القيادة في الإمارات العربية المتحدة، على اعتبار أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة تاريخية.

نموذج يحتذى به

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول، إذ أن الرئيس السيسي هو ضيف شرف قمة الحكومات العالمية، وهو انعكاس كبير لسير الدولة المصرية في الاتجاه الصحيح».

قوة العلاقات المصرية الإماراتية

وشدد، على وجود زخم كبير نتج عن الكثير من المجهود والجهود الحثيثة التي انعكست على حجم العلاقات المصرية الإماراتية، كما أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة شاملة وجامعة حددت النقاط المهمة، وتحدث في الكثير من الملفات منذ عام 2011، وأشاد بالنقاط المضيئة التي كانت نموذجا يحتذى به، سواء في العلاقات الأخوية بين مصر والكثير من الدول، وعلى رأسها الإمارات، وإشادة كبيرة بصمود الشعب المصري في مواجهة التحديات باعتباره الركيزة لنجاح الدولة المصرية».