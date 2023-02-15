قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «العلاقات المصرية الإماراتية.. عُروة وثقى»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالعلاقات المصرية الإماراتية بعنوان «العلاقات المصرية الإماراتية.. عُروة وثقى».

العلاقات بين مصر والدول العربية قوية

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، إنَّ العلاقات المصرية الإماراتية ليست استراتيجية فقط بل علاقات أخوية قوية للغاية، مشيدًا بعنوان الملف واختيار الكلمات به، لافتًا إلى أنَّ العلاقات بين مصر وكل الدول العربية سواء كانت السعودية أو الكويت او غيرهم قوية للغاية ولا يمكن أن تتأثر بأي محاولات من العبث.

العلاقات بين الدول العربية دعم وسند

وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ محاولات العبث تستهدف تشتيت العلاقات بين الدول العربية وبعضها، كونها تمثل سند ودعم للمنطقة بأكملها وتحقق الأمن والاستقرار فيها، لافتًا إلى أنَّ حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات يبلغ 13 مليار دولار.

وتابع أنَّ مصر تمثل الدولة العربية رقم 5 في حجم الاستثمارات العربية بالإمارات، بينما الإمارات تمثل الدولة رقم 2 في حجم الاستثمارات العربية بمصر، مشيرًا إلى أنَّ العلاقات الأخوية بين الدولتين أخوية متينة للغاية.