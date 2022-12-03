رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الحوار الوطني» و«العلاقات المصرية الإماراتية» في العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي

كتب:

الوطن
09:56 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
غلاف العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي

غلاف العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «الأهرام العربي» والتي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي جمال الكشكي، وهو عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أيضًا، إذ كتب مقالًا داخل العدد بعنوان «ملاحظات من داخل الحوار الوطني».

مجلة الأهرام العربي

وشمل العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي عددًا من الموضوعات منها:

- في احتفالية العيد الوطني.. نصف قرن من الإنجاز.. ملحمة جديدة في تاريخ الإمارات.

- العلاقات المصرية الإماراتية رافعة سياسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

- البرلمان الأوروبي.. منصة الأكاذيب.. جهل بالأوضاع المصرية.. برلمان مصاب بالازدواجية.. انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا.

- الحوار الوطني يقترب من بدء جلساته الرئيسية.

- في أمريكا.. مصادرة الكتب عرض مستمر.

- عبدالعزيز المقالح.. يوم حزين للشعر.

- مهرجان القاهرة السينمائي.. جوائز عكس التوقعات.

- المونديال الأخير للأساطير.

وقد تصدّر غلاف العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي عنوان «نهاية العصر الذهبي لوسائل التواصل الاجتماعي.. التغريدة الأخيرة».

اقرأ المزيد:

قمة المناخ والمونديال واليوم العالمي للفلسفة.. أبرز عناوين العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي

رئيس تحرير «الأهرام العربي»: مصر الدولة الوحيدة غير النفطية التي صمدت أمام الأزمات العالمية

عضو «أمناء الحوار الوطني» جمال الكشكي: الانتهاء من المحور الاجتماعي اليوم

جمال الكشكي: انطلاق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني خلال أيام
بقلم الوطن