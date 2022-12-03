«الحوار الوطني» و«العلاقات المصرية الإماراتية» في العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «الأهرام العربي» والتي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي جمال الكشكي، وهو عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أيضًا، إذ كتب مقالًا داخل العدد بعنوان «ملاحظات من داخل الحوار الوطني».

مجلة الأهرام العربي

وشمل العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي عددًا من الموضوعات منها:

- في احتفالية العيد الوطني.. نصف قرن من الإنجاز.. ملحمة جديدة في تاريخ الإمارات.

- العلاقات المصرية الإماراتية رافعة سياسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

- البرلمان الأوروبي.. منصة الأكاذيب.. جهل بالأوضاع المصرية.. برلمان مصاب بالازدواجية.. انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا.

- الحوار الوطني يقترب من بدء جلساته الرئيسية.

- في أمريكا.. مصادرة الكتب عرض مستمر.

- عبدالعزيز المقالح.. يوم حزين للشعر.

- مهرجان القاهرة السينمائي.. جوائز عكس التوقعات.

- المونديال الأخير للأساطير.

وقد تصدّر غلاف العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي عنوان «نهاية العصر الذهبي لوسائل التواصل الاجتماعي.. التغريدة الأخيرة».