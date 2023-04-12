كشف ملابسات فيديو تعدي مأذون على مالك محل في القليوبية.. وضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية يتضمن قيام مأذون شرعي، بالتعدي بالضرب على مالك محل بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 أبريل الجاري، تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، من مالك محل كائن بدائرة القسم، تضرره من مالك محل آخر مجاور وعاملين بذات المحل، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وإتلاف عدد من الأجهزة الكهربائية داخل المحل خاصته، بسبب خلافات الجيرة إذ حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المشكو في حقه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.