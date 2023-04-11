ضبط مصنع سلاح يديره 3 مسجلين خطر في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، كونوا تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وترويجها على عملائهم عن طريق إدارة ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية مُتخذين منها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وعُثر بداخل الورشة المُشار إليها على 4 فرد خرطوش، ومجموعة كبيرة من المعدات وأدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية المحلية عن طريق الورشة محل الضبط، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.