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ضبط عاملين متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
01:34 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نشاطا غير مشروع لعاملين بإحدى الشركات مقيمين بمحافظة القاهرة وأحدهما يحمل جنسية أجنبية، يتاجران بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، عن طريق التحصل على العملات الأجنبية من المترددين على الشركة محل عملهما لبيعها خارج نطاق السوق المصرفية.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان