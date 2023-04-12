تونس تحبط عمليتي اجتياز للحدود وتنتشل 10 جثث بعد تعرض مركبهم للغرق

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والشمال، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 76 مجتازا، من بينهم 4 تونسيين والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

انتشال 10 جثث

وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان اليوم الأربعاء، أنه تمّ انتشال 10 جثث بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.

وأضاف أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي وجبنيانة وسوسة ، تمكنت من ضبط 13 شخصا من بينهم منظما عمليات الهجرة غير الشرعية.