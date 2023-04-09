تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، اليوم الأحد، إنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس، سوسة، نابل، المنستير والمهدية من ضبط 27 شخصا تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأشار إلى انه تم إحباط 22 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 451 من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل.

إحباط هجرة غير شرعية برية وبرية

حيث تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 347 مجتازا من بينهم عدد 318 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين.

فيما تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 104 مجتازين من بينهم عدد 104 تونسيين والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

كما تمكنت دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تابعة لإقليمي الحرس الوطني بالمهدية والحرس البحري بالوسط من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 4 من عناصرها وضبط 18 تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة كما تم حجز لديهم مراكب بحرية، محركات، وزوارق وكمية من مخدر الكوكايين.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة من ضبط شخص لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة.