«الزراعة» تصدر توصيات لتقليل الآثار السلبية للطقس غير المستقر على النحل

وجه قسم بحوث النحل التابع لمركز البحوث الزراعية، عددا من التوصيات لمربي النحل لتقليل الآثار السلبية للتقلبات في الطقس على النحل وبصفة خاصة حالات تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة نهارا، وانخفاضها ليلا، والتيارات الهوائية الباردة ليلا وما يصاحب ذلك من تأثيرات ضارة على طوائف نحل العسل.

توصيات مركز البحوث

ووجه قسم بحوث النحل عدة توصيات، لتقليل الآثار السلبية للطقس غير المستقر على النحل، على النحو التالي:

- التأكد من وجود ملكة قوية بطائفة النحل وأن يتوفر بها مخزون كاف من الغذاء.

- الاهتمام بالتغذية المناسبة سواء الكربوهيدراتية ويفضل استخدام الكاندي أو التغذية السائلة المركزة لتجنب رفع نسبة الرطوبة داخل الطوائف بالإضافة إلى التغذية البروتينية المناسبة ببدائل أو بمكملات حبوب اللقاح وذلك في حالة عدم توافر مصادر لحبوب اللقاح.

- عدم فتح الخلايا إلا للضرورة وعلى فترات متباعدة وفي الأيام المشمسة ذات درجات الحرارة الملائمة مع إحكام غلقها ووضع ثقل على أغطيتها لتثبيتها حتى لا تفتح بفعل الرياح الشديدة.

- التأكد من وجود مصدات للرياح سواء طبيعية أو صناعية وبصفة خاصة من الجهتين الشمالية والغربية لتجنب تأثير الرياح والتيارات الباردة مع تضييق مدخل الخلية.

- الاستمرار في ضغط النحل على الأقراص.

- تشميس الطوائف في الأيام المشمسة خلال الفترة من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية بعد الظهر وذلك بإزالة أغطية الخلايا مع ترك الخيشة وهذه العملية تعمل على تدفئة النحل وتبخير الرطوبة من داخل الخلايا.

- إمالة الخلايا للأمام قليلا لتجنب دخول المياه لداخلها في حالة سقوط الأمطار.