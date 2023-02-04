انتعاش مبيعات عسل النحل بالأسواق مع اقتراب «التيرم الثاني».. يبدأ من 35 جنيها

قال ثروت شعراوي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن مبيعات عسل النحل، تشهد إقبالا ملحوظا في موسم المدارس، وخاصة خلال فصل الشتاء بسبب قدراته الوقائية وتعزيز المناعة.

لا غنى عن العسل في البيوت المصرية

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الدقي ووسط البلد قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن عسل النحل لا غنى عنه في البيوت المصرية نظرا لاستخداماته المتعددة، حيث يستخدم في العديد من الأطعمة ويمكن أيضا استغلاله في علاج بعض الأمراض أبرزها مشكلات المعدة، وتزامنا مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني وعودة الطلاب إلى مدارسهم واقتراب حلول شهر رمضان يزداد الإقبال على الشراء.

العسل المحلي أفضل من المستورد

وقال محمود الشريف أحد العاملين بمنافذ منتجات وزارة الزرعة، إن هناك العديد من أنواع العسل الأبيض الموجودة بالأسواق، حيث لا يقتصر العسل على نوع واحد أو نوعين كما يعتقد البعض بل هناك عسل برسيم يبلغ سعره 35 جنيها وعسل حبة البركة 55 جنيها والجبلي يسجل في الأسواق 85 جنيها، بينما سجل عسل الشمع 35 جنيها والعسل الأسود 30 جنيها، مؤكدا أن العسل المصري ذو الصنع المحلي أفضل ومفيد أكثر من العسل المستورد تلك الأفضلية التي تضم الجودة والسعر أيضا.

إقبال ملحوظ على عسل النحل

وفي السياق ذاته، قال محمد البنا أحد العاملين بمحال البقالة بمنطقة وسط البلد إن أنواع وأسعارعسل النحل تختلف من محافظة ومنطقة إلى أخرى ويزداد الإقبال على الشراء، خاصة في فصل الشتاء ودخول شهر رمضان وعودة الدراسة، وبالتالي يشهد العسل حاليا في كل الأسواق إقبالا من جانب المصريين على شرائه، خاصة أنه يتبقى على عودة الطلاب للمدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني عدة أيام، مشيرا إلى أن في المحال التجارية تتراوح أسعار العسل الأبيض بين 60 إلى 70 جنيها والعسل الأسود يسجل 35 جنيها.

مصر تصدر العسل إلى الخارج

ومن جانبه، قال فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن مصر صدَّرت العديد من أنواع عسل النحل إلى الخارج والتي تتمثل في عسل حبة البركة وعسل زهور الأعشاب وعسل اليانسون والحمضيات والموالح، مضيفا أن الأسواق المصرية تشهد العديد من الأنواع والأسعار، حيث يتراوح سعر عسل البرسيم بين 60 إلى 100 جنيه والبردقوش 150 جنيها، بينما يسجل الشمر والأعشاب في السوق 200 جنيه واليانسون 150 جنيها وقد بلغ سعر عسل غذاء ملكات النحل 20 جنيها.