رئيس «بحوث النحل»: مصر تنتج 30 ألف طن سنويا.. ونستنبط سلالات جديدة للتأقلم مع المناخ

قال د. محمد فتح الله، رئيس قسم بحوث النحل فى معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية وزميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مصر تنتج سنوياً من ٢٠ إلى ٣٠ ألف طن من العسل، وهى فى صدارة الدول المصدِّرة لطرود نحل العسل. وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن العسل المصرى يتميز بالجودة العالية والسعر المنخفض، والتغيرات المناخية تؤثر على إزهار النباتات التى يتغذى عليها النحل.. وإلى نص الحوار:

كيف أثر التغير المناخى على النحل وإنتاجية العسل؟

- تؤثر التغيرات المناخية على الحالة الفسيولوجية للنباتات، وبالتالى على عملية الإزهار، التى هى مصدر البيئة الغذائية للنحل، وكذلك تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية، والتأثير على ظهور الأمراض المختلفة بمسبباتها الميكروبية المختلفة، سواء البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية أو البروتوزوا، التى تصيب النحل وتسبّب له أضراراً بدرجات متفاوتة، وأهم الأمراض التى تصيب نحل العسل فى مصر هى طفيل الفاروا، ومرض تعفّن الحضنة، ومرض الحضنة الطباشيرية.

وأيضاً تؤدى موجات البرد والصقيع المتزامنة مع التغيرات المناخية إلى التأثير على عملية التشتية فى طوائف نحل العسل، وبالتالى تدهور وموت الطوائف، كما يعمل ارتفاع درجات الحرارة والجو الحار الجاف على قلة السروح لشغالات النحل، وقد يؤدى إلى هلاك الطوائف.

محمد فتح الله: نصدّر 3200 طن من إنتاجنا.. والنسبة تزيد على 25% من إجمالي صادرات العالم

وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة، كم تبلغ نسبة إنتاج وصادرات مصر من العسل سنوياً؟

- تنتج مصر سنوياً من ٢٠ إلى ٣٠ ألف طن من أنواع العسل المختلفة، ويتم تصدير نحو ٣٢٠٠ طن من أجود أنواع العسل، التى تتميز بها مصر، مثل عسل الشمر والسدر والبردقوش والموالح والبرسيم، وتأتى مصر فى صدارة الدول المصدّرة لطرود نحل العسل الحى بنسبة تزيد على ٢٥٪ من إجمالى صادرات العالم من هذه الطرود.

وكيف يساعد نحل العسل فى تحقيق الأمن الغذائى؟

- يلعب نحل العسل دوراً كبيراً فى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وبصفة خاصة فى ظل المشروع القومى الذى أطلقه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بزراعة مليون ونصف المليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، وما يستتبع ذلك من وجوب زيادة عدد طوائف النحل المرباة فى مصر، وإعادة توزيعها على تلك الأراضى ومناطق الزراعات المطرية.

وماذا عن الإسهامات البحثية لمواجهة تغير المناخ؟

- تسعى الخطة إلى الاهتمام بأبحاث التحسين الوراثى لنحل العسل والتربية، للحصول على هجن وسلالات متحمّلة للإصابة بالأمراض المختلفة، والعمل على زيادة التنوع الحيوى للنباتات فى الموسم الواحد، وبالتالى التنوع فى مصادر حبوب اللقاح التى يتغذى عليها النحل.

العسل المصري

يتميز العسل المصرى بالجودة العالية والسعر المنخفض، إلى جانب قيمة عسل النباتات الطبية، والتى لها تأثير قوى من الناحية الصحية أو العلاجية، ويمتاز النحل المصرى بتحمّله الظروف البيئية لمنطقة الشرق الأوسط وتحمّله درجات الحرارة المرتفعة وتحمّله الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى انخفاض سعره.