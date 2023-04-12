مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21.. مخطط أكرم لاستلام الميراث

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، بطولة يسرا، بجلسة بين أكرم، دور محمد ثروت، وشيماء سيف التي تجسد شخصية فوقية، وقاما بالتخطيط للحصول على جزء من ميراث الدكتورة سميحة، حال استلمته، على أن يقومان ببيع سيارتهما «نعنانة».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21 بطولة يسرا

وشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، اتصال سميحة بفوقية وعرضت عليها فكرة زيارة سمير المسيطر بشكل مفاجئ بعدما قام ببيع منزلها بدون علمها بعد أن استخدم توكيل زوج سميحة الراحل.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21.. زيارة مركز التجميل

استكملت الأحداث في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 21، بعرض فوقية على سميحة أن تصنع لها مستحضرات تجميل في منزلها من أجل إصلاح ما حدث ليسرا وابنتها مايان السيد خلال تواجدهما في دمياط.

قام بويكا في النهاية بتوصيلهما إلى منطقة المنيل، من أجل زيارة مركز التجميل.