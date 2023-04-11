مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تشدو بأغنيات قديمة

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، قدمت الفنانة يسرا عددًا من الأغنيات القديمة خلال أحداث العمل لكي تعيد الأذهان لمشاركتها الغنائية التي قدمتها خلال مسيرتها.

1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تشدو بـ بتونس بيك

من بين أبرز الأغنيات التي قدمتها يسرا خلال احداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، أغنية بتونس بيك للفنانة وردة الجزائرية، إضافة إلى أغنيتها الشهيرة حب التي قدمتها منذ ما يقرب من 20 عامًا، بالإضافة لعدد من الأغنيات الشعبية.

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثا عن ميراثهم؛ لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تشدو بـ حب

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.