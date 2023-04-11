مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20.. سماح تذهب للسينما مع حسام

ما زال أكرم خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، معلقًا بسيارة علي وتحاول فوقية إنقاذه، يعود سمير لجاكي ويخبرها أنّه تعرض لهجوم من أبناء جلال وزوجته، يصل سامح للمنزل ويطلب بحزم من نيللي المغادرة، وتغادر بدلال.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 بطولة يسرا

تعود سميحة وسماح في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 ويسألهم سعيد البواب على ملابسهم ويخبره انهم قادمون من حفلة تنكريه، تشعر جاكي بالخوف من كلام سمير بعد تدخل انشراح في الأمر، يخبر الحسيني جاكي بعودة سميحة وأولادها للمنزل.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 إخراج عمرو صلاح

يخبر الحسيني سميحة خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، أنه موظف شركة الكهرباء ويطلب منها السماح له بالدخول لمعاينه عداد النور حسب خطة سمير، تخبر سميحة الحسيني، أنّ العداد خارج الشقة وتغلق الباب بعد أن أخبرها الحسيني عن تسريحه شعرها الغريبة وتخبره أنه السبب كوافير الأسطورة.

تخبر سماح والدتها أنّها ستذهب للسينما مع الضابط حسام، وتطلب منها أن تهندم شعرها، وتوافق سميحة على خروج سماح مع حسام وتؤكد لها أن التعامل مع شعرها أصبح مستحيل.

يتصل كابتن الفريق ويطلب من سامح المشاركة في ماتش اليوم احتفالا بعودته، يطلب أكرم من فوقية اعداد الطعام، تحاول جاكي التحايل لإثبات براءة سمير.