مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20.. طلب غريب من يسرا لأولادها

تبدأ أحداث مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» الحلقة 20 بنجاح سميحة في الحصول على رقم الجدة سوسو بمساعدة انشراح، تحاول سميحة الاتصال بالجدة سوسو ولكن التليفون مغلق، تتواجد نيللي في الفرح بشكل غير مبرر للجميع ولكنها تستهدف سامح، تدعي نيللي أنها صديقة العروس وتعلق نيللي معجبة بملابس سامح وتسريحة شعره.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 بطولة يسرا

يعترف الحسيني لجاكي في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 بفشله في مهمة البحث عن سميحة وأولادها، تندمج سميحة وأولادها وبويكا وأكرم وفوقية ويرقصون على خشبة المسرح، تشاهد سميحة العريس وهو يقبل قدم والدته.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 إخراج عمرو صلاح

تخبر سميحة أولادها في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، بضرورة تصرفهم مثل العريس، تخبر انشراح سميحة أن بينهم مشاكل في المحاكم ولا تصدقين كل ما تريه، يجامل سمير في الفرح و«ينقط» بالدولار، تنفعل سميحة وتطلب من سامح التوجه للمسرح وأخذ أموالهم من سمير، يتحول الفرح لخناقة كبيرة على أنغام «الحب ما لينا غيره» للفنانة يسرا، يهرب علي من الفرح ومعه سماح وسميحة وانشراح ولكنهم يبحثون عن سامح وأكرم.

تصطحب نيللي سامح مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 من الفرح متجه للقاهرة، نجد أكرم معلق في سيارة علي، تطلب سميحة من على الرجوع للبحث عن سامح ولكنه يرفض، تتصل نيللي بفوقية لتخبرها أن سامح معها، تتحدث سميحة مع سامح ويخبرها بضياع الأموال وكسر هاتفه.