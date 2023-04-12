علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ علي حُزين اشتهر بأدائه الفطري ولُقب بالقارئ الزاهد

تحدث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، عن حياة الشيخ علي حزين، والذي لقب بالقارئ الزاهد الذي خدم كتاب الله، واشتهر بأدائه الفطري، مشيرًا إلى أنه لم يتعلم الموسيقى.

وقال «جمعة»، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على قناة الناس، إن الشيخ علي حزين ولد في عام 1902 بالقاهرة، ورحل عام 1971، وخلال حياته حفظ القرآن قبل سن العاشرة، قبل أن يلحقه والده بالتعليم الأزهري، وأثناء دراسته بالأزهر، ذاع صيته، حيث ظهرت موهبته في أداء القرآن، وكان الناس ينتظرون سماع تلاوته فقرر ترك الدراسة والتفرغ لتعلم القراءات والتجويد.

العمل في الإذاعة

وأضاف «جمعة» أن الشيخ حزين تتلمذ على يد الشيخ محمد مكي نصر، والذي كان له كتاب متعمد، حيث تعلم منه التجويد وإتقان القراءات والقرآن، وأيضاً علمه شيخه الأحكام.

وأشار إلى أن الشيخ حزين عمل في الإذاعات الشخصية قبل إغلاقها وكان في عمر الـ24 عاماً، كراديو الملكة فريدة وراديو الملك فؤاد، والذي كان يديره في ذلك الوقت هو فريد بيك الرفاعي، وكان بينهم صداقة لذلك عمل في محطة الراديو وأحبه الناس ونال شهرة كبيرة، حتى التحق بالإذاعة المصرية عند افتتاحها 1934، وكان يبلغ حينها الـ 34 عاماً.

ماذا قال «الشعراوي» عن الشيخ حزين

وروى «جمعة» حديث الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، قائلاً إن قريته محبة ومتعلقة بالشيخ «حزين»، فكان حريصا على دعوة الراحل للقراءة ليلبي طلب أهالي القرية.

وجرى اختيار الشيخ علي حزين، لتلاوة القرآن الكريم في مسجد فرج بحدائق القبة، وظل قارئًا به حتى وفاته عام 1971.