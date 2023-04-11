السؤال العشرين من مسابقة برنامج علي جمعة «وفوق كل ذي علم عليم»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال العشرين من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

وقال علي جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة العشرين هو: «ما اسم الدرع التي أهداها الرسول لسيدنا علي بن أبي طالب ثم قدمها علي مهرا للسيدة فاطمة».

كيفية الاشتراك في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

وعرض جمعة، 3 اختيارات وهي «1- ذات الفضول 2-الحطمية 3-السعدية» للإجابة مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.