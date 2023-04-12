المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، لتهنئة قداسته بعيد القيامة المجيد.

التهنئة بعيد القيامة

وعبر المستشار عدلي منصور، خلال الاتصال عن تهنئته القلبية لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والرخاء لبلادنا مصر.

وفي سياق متصل، تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فضليتُه قداسةَ البابا، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل.

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.

الاحتفال بعيد القيامة

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، ليلة السبت المقبل المعروف بـ «سبت النور»، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور لفيف من الآباء الأساقفة والمطارنة والكهنة بالكنيسة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.