أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023.. الشروط

يتطلع المواطنون إلى معرفة أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023، وهي خدمة تقدم للعمالة الفنية، بهدف تطوير العمل بشكل يلائم المرحلة الحالية إذ يُمنح من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى مهارته في هذه الحرفة، تستعرض «الوطن» أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023 والشروط والأوراق المطلوبة من أجل فرص العمل.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023

- يستخرج مقدم الطلب من أقرب مكتب بريد حوالة بريدية.

- ويعد المكان الوحيد لـ استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023 عبر مديرية القوى العاملة، التي تقع في شارع طريق الداخلة بمدينة الخارجة وهو مقر مديرية القوي العاملة الرئيسي على مستوى المحافظة ومراكزها الخمسة.

وتشهد شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023، حيث إنه يمكن للمتقدم إعادة الاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر بهدف رفع مستوى مهارة الشخص، ومدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة 5 سنوات، ويُعفي أبناء الشهداء وذوو الاحتياجات من الرسوم المقررة.

خطوات استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الوادي الجديد 2023

- استخراج حوالة بريدية.

- تقديم الأوراق للموظف المختص.

- التوجه إلى مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان لبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة «الأصل للاطلاع».