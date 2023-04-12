مايا مرسي تشيد بأداء روجينا في مسلسل ستهم: جسدت قصة سيدة مثابرة

وجَّهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التحية للفنانة روجينا عن دورها في مسلسل «ستهم» الذي يعرض خلال دراما رمضان 2023.

الفنانة روجينا وصَّلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: برافو تحية لروجينا فنانة قادرة وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة في أصعب الأوقات.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي: والمفاجأة مريم زكي شطورة.. المسلسل بيعرض قصص سيدة مثابرة لم تطلب غير حقها في ميراثها و يعتبر ذلك من العار والفضيحة عاشت في ملابس الرجال للحماية، وتساءلت: وهل تحمي ملابس الرجال المرأة من فكر مجتمع ذكوري؟.

النصيب الشرعي من الميراث

وأكدت رئيسة المجلس أن القانون في مصر يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.