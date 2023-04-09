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مايا مرسي: صورة الرئيس مع إحدى الضابطات خلال زيارته قسم شرطة مدينة نصر للتاريخ

كتب:

يسرا البسيوني
09:10 م | الأحد 09 أبريل 2023
زيارة الرئيس السيسي لقسم أول مدينة نصر

زيارة الرئيس السيسي لقسم أول مدينة نصر

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة على زيارة الرئيس السيسي اليوم لقسم أول مدينة نصر وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة تعليقًا على الصورة التي جمعت الرئيس بالنقيب «آية»، الضابطة المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان بالقسم: «صورة للتاريخ، تكافؤ فرص، تمكين، إصرار وعزيمة، وإرادة سياسية مساندة».

وكان الرئيس عبر عن مدى سعادته بالزيارة وما شاهده من انضباط خلال زيارته قائلا:سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.. تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

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