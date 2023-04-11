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مسلسل جميلة الحلقة 19.. صدمة شهيرة بسبب عدم تنازل ريهام حجاج عن الميراث

كتب:

هبة أمين
12:05 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، تعرض شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، لصدمة كبيرة بعد معرفتها بخضوع جميلة لعملية حقن مجهري تمنعها عن الحركة لمدة تزيد عن 15 يوما، ومن ثم لا يمكنها الذهاب إلى الشهر العقاري للتنازل عن الممتلكات التي ورثتها عن أبيها بعد وفاته ونقلها باسم والدتها.

مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، أخبرت آية والدتها وتقوم بدورها سامية عاطف، أن شقيقتها جميلة أجرت عملية حقن مجهري لمساعدتها في عملية الحمل والإنجاب في أسرع وقت، وانتابت شهيرة والدة جميلة حالة من الصدمة وعدم الاستيعاب.

أحداث مسلسل جميلة

وتعاتب شهيرة ابنتها جميلة بسبب عدم الذهاب إلى الشهر العقاري كما وعدتها، وتكذب جميلة بأنها غفلت عن موعد خضوعها للعملية، وقبلها بساعات اتصل بها دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق ليذكرها بالموعد.

أزمات في حياة جميلة

وتوجه شهيرة اللوم لابنتها جميلة لعدم إخبارها من البداية بشان حقنها المجهري، وتعتذر لها جميلة وتبدي لها مبرراتها، وتفاجئها بأن الدكتور طلب منها الراحة التامة لمدة 15 يوم، وتصاب شهيرة بصدمة جديدة بسبب عدم نقل الممتلكات باسمها كما كان مقررًا، ولا تقدم التهنئة لجميلة بسبب سعيها للحمل والإنجاب، الأمر الذي يثير استغراب جميلة وشقيقتها آية.

 

 

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بقلم هبة أمين