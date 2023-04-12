علي جمعة عبر قناة الناس: مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمائها

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ الراحل علي حُزين، تعرض للاضطهاد داخل الإذاعة.

وقال «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على قناة الناس: «كان هناك اتجاه ضده في الإذاعة.. تراثه بسيط في الإذاعة علشان كانوا بيعيدوا التسجيل على الأسطوانات بتاعته بحجة إن مفيش ميزانية أو مفيش أسطوانات».

التربع على عرش التلاوة

وخلال الحلقة، قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمائها في التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات.

اهتمام المصريين بالقراءة في الجينات

وشدد الدكتور علي جمعة، على أن اهتمام المصريين بالقراءة جاء كنتيجة جينات موجودة في شعب مصر، فجعلها في مركز القيادة والريادة، مضيفا: «كل المسابقات العالمية بيجيبوا العلماء المصريين، وكل الإجازات من الهند إلى طنجة تجد المصريين في هذه الإجازات».