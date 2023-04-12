ضبط كميات من مساحيق العصائر غير الصالحة داخل مصنع في الإسكندرية

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له حملات تموينية على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مسحوق مشروبات العصائر وإعادة تدوير واستخدام غير الصالح منها وتم التحفظ على 100 جوال بلاستيك تحتوي على مساحيق عصائر.

حملات على المصانع

وانقسمت الجوالات إلى 60 جوال بلاستيك غير مدون عليه أي بيانات بداخل كل جوال 100 عبوة مسحوق عصائر نكهات مختلفة متحجرة ومشكوك في سلامتها بغرض إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى بإجمالي كمية قدرها 6 آلاف عبوة، و30 جوال بلاستيك بداخلها مسحوق عصائر بنكهة النعناع مستورد متحجرة ومشكوك في سلامتها زنه الجوال الواحد 25 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 750 كيلو جرام، و10 أجولة بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات بداخلها مسحوق عصائر بنكهة الرمان مشكوك في سلامتها ومتحجرة زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 500 كيلو جرام بغرض اعادها تدوبرها وتصنيعها مرة أخرى. و200 كرتونة مسحوق عصائر نكهات مختلفة بداخل كل كرتونة 48 عبوة زنة العبوة 200 جم بإجمالي 9600 عبوة متحجرة تمام ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها بغرض إعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.

جاء ذلك بتعليمات من وكيل وزارة التموين

وجاء ذلك بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع الصناعات الغذائية حفاظًا على المواطنين.

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.