«تموين الإسكندرية»: انطلاق الأوكازيون الشتوي 2023 في 34 محلا 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، انطلاق فعاليات الأوكازيون الشتوي 2023 وفقا للقرار الوزارى المنظم لهذا الشأن، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر، وسيُسمح لكل محل بالتقدم إلى إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لاستخراج تصريح للاشتراك لمدة أسبوعين.

34 محلا تشارك في الأوكازيون الشتوي 2023

وبحسب بيان تموين الإسكندرية اليوم عن الأوكازيون الشتوى 2023، تقدم حتى الآن 34 محلا متنوع النشاط لاستخراج تصاريح للاشتراك في الأوكازيون.

من جانبه، اجتمع المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادات المديرية ومدير عام التجارة الداخلية ومديري الإدارات الفرعية، وذلك لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، خلال تلك الفترة، والتأكد من حقيقة التخفيضات المعلنة على السلع خلال فترة الأوكازيون، حيث سيعرض كل محل مشارك في الأوكازيون السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض، والإعلان عن تصريح المشاركة في فعاليات الأوكازيون، وضرورة تطبيق العقوبات على المحال التي تخالف ذلك حتى لا يكون الأوكازيون وهميا، وذلك لحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

أنشطة متعددة في الأوكازيون الشتوي 2023

ومن جانبه، قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن المحال المشاركة في الأوكازيون متعددة الأنشطة من ملابس وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومنتجات جلدية وغيرها، حيث يحقق الأوكازيون نشاطا اقتصاديا ورواجا بالأسواق يستفيد بها المواطن وأصحاب الأنشطة في آن واحد.