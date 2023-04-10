9 قرارات مهمة من وزارة التموين قبل عيد الفطر.. أبرزها صرف العيش والمواليد

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من القرارات المهمة لصالح المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر 2023.

آخر قرارات وزارة التموين

وتعتبر أبرز ما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين هو استمرار عمل المخابز البلدية خلال فترة الإجازة للحفاظ على صرف العيش لحاملي البطاقات التموينية، مع انتظام صرف السلع التموينية من منافذ البقالين، وتشمل أهم القرارات التي يستفيد منها المواطنين من وزارة التموين قبل عيد الفطر المبارك 2023، كالتالي:

أسعار كعك العيد

1- ضخ كميات من كعك العيد بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية تبدأ من 120 جنيها سعر الكيلو بتخفيض 30% عن محلات الحلويات.

2- لا يوجد توقف لعملية صرف العيش من المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023.

3- استمرار عملية صرف السلع التموينية عن شهر أبريل 2023 كما هي بنفس المواعيد من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

4- استكمال صرف زيادة التموين الثامنة المستحقة للأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع صرف حصص البطاقات عن شهر أبريل.

5- ثبات واستقرار أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات دون زيادة.

6- استمرار استقبال طلبات الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في إضافة المواليد أبنائهم على البطاقات التموينية.

7- تخصيص رقم واتساب وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المواطنين عليه والتحقيق فيها.

8- توفير مستلزمات العيد من منتجات الكعك وملابس الأطفال بأسعار مخفضة داخل معارض أهلا رمضان.

9- استمرار إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات حتى نهاية شهر رمضان الكريم.