فوز مراكز الخدمات بـ«تموين الإسكندرية» بمركزين ضمن الأفضل في الجمهورية

فازت مراكز الخدمات التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة بمركزين ضمن أحسن 10 مراكز خدمات على مستوى الجمهورية وهم: مراكز الخدمات التموينية لحي شرق بكليوباترا، برئاسة اخلاص الجارحي مديرة المركز بالمركز الثالث، ومركز الخدمات التموينية بطوسون، برئاسة هند أنور.

وبحسب بيان مديرية التموين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك عن طريق التخطيط المسبق و وضع أهداف استراتيجية و أنشطة مختلفة ومتميزة لتؤدي إلى تحقيق ذلك، وأسند ملف الجائزة إلى استشاري تنمية المشروعات والتدريب والتطوير المؤسسى المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي لمتابعة الملف و تطوير الرؤية لأبعد مدى لتحقيق ذلك.

عمل بروتوكولات مشتركة

واستمرت الاجتماعات والمتابعات والتوجيهات ووضع خطة للتنفيذ لجميع المراكز التموينية الـ8، وتم عمل برتوكولات مشتركة للتشبيك مع هيئات ومؤسسات علمية ومهنية مختلفة لأثراء الملف.

المبادرات تصب في تنفيذ رؤية مصر 2030

واستطاعت هذه المراكز تنفيذ بعض المبادرات الصحية والتوعوية والإرشادية للمواطن السكندرية ساعدت في تنفيذ رؤى الدولة في المشروعات القومية والتي تصب في تنفيذ رؤية مصر 2030 في سياسات التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.