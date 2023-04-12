محافظ جنوب سيناء يتابع خطة تنفيذ مدارس وتوسعات تعليمية جديدة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المهندس كمال موسى عبد الملاك مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وهنأه المحافظ بمنصبه الجديد متمنيا له متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

نسب التنفيذ للمشروعات الخاصة بالهيئة علي أرض المحافظة

تابع محافظ جنوب سيناء خلال المقابلة التي جرت في شرم الشيخ نسب التنفيذ للمشروعات الخاصة بالهيئة علي أرض المحافظة الجاري تنفيذها وهي إنشاء مدرسة المالحة الابتدائية بنويبع وتتكون من 6 فصول التكلفة التقديرية حوالي 4 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ بها 60%

توسعات مدرسة الشهيد ياسر الحديدي تعليم أساسي بمدينة دهب لحل مشكلة الكثافات وتتكون من 11 فصل التكلفة التقديرية حوالي 3 مليون جنيه نسبة التنفيذ 100 %.

المجمع التعليمي بنويبع

عرض مدير الأبنية إنشاء المجمع التعليمي بنويبع يتكون من 14 فصل والتكلفة التقديرية 9 مليون جنيه نسبة التنفيذ 30%، وتطرق اللقاء التوسعات بمدرسة المعين التعليم الأساسي بأبو زنيمة لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم وتتكون 3 فصول والتكلفة التقديرية 3 مليون جنيه تقريبا ونسبة التنفيذ 50%، توسعات مدرسة الرملة تعليم أساسي بأبو زنيمة لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، تتكون من 3 فصول التكلفة التقديرية 2.5 مليون جنيه تقريبا نسبة التنفيذ 42%.

مدرسة الطرفة

أوضح المهندس كمال موسي أنه يوجد مدرسة ثانوي تجارى بالطرفة بسانت كاترين إحلال كلي تتكون من 6 فصول بتكلفة إجمالية حوالي 4 ملايين جنيه تقريبا ونسبة التنفيذ 60 %، وتوسعات مدرسة القديسة كاترين تعليم أساسي لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم تتكون من 3 فصول التكلفة التقديرية 2.5 مليون جنيه تقريبا نسبة التنفيذ 65%.

أضاف أنه جاري إنشاء الإدارة التعليمية بنويبع عبارة عن مبنى إدارة تعليمية التكلفة التقديرية 5 ملايين جنيه نسبة التنفيذ 2 % ،مدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ إحلال جزئي لحل مشكلة الكثافات وتتكون من 39 فصل التكلفة التقديرية 14 مليون جنيه تقريبا نسبة التنفيذ 76% لتوسعات مدرسة جيل أكتوبر تعليم أساسي بشرم الشيخ لحل مشكلة الكثافات وتتكون من 16 فصل التكلفة التقديرية 8 مليون جنيه نسبة التنفيذ 42%.

إنشاء مدرسة وادي مجرى الابتدائية

كما استعرض مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة عددا من المشروعات التي سيتم تنفيذها منها إنشاء مدرسة وادي مجرى الابتدائية في مدينة نويبع تتكون من 6 فصول تكلفته التقديرية 8 مليون جنيه لحل مشاكل مدارس الوديان، وإنشاء مدرسة ثانوي صناعي بوادي فيران تتكون من 9 فصول بتكلفه تقديريه 30 مليون جنيه لحل مشاكل مدارس الوديان وخاصة منطقة فيران.

- توسعات مدرسة بلال بن رباح ابتدائي بمدينة أبو زنيمة توسع 16 فصل 15 مليون جنيه لحل مشكلة الكثافات.

- إنشاء مدرسة دهب الثانوية الفندقية بعدد 6 فصول بتكلفة 12 مليون جنيه تقريبا لحل مشكلة الكثافات.

وجاري إنشاء المدرسة اليابانية براس سدر تتكون من 28 فصل بتكلفة مليون جديدة 40 مليون تقريبا، وأخرى في مدينة دهب عدد الفصول 14 فصل بتكلفة 25 مليون جنيه.