محافظ جنوب سيناء: صيانة 6 مدارس وإدارات تعليمية بتكلفة 5.8 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال صيانة بعض المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، لتدخل الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجمالي المبالغ المنصرفة لأعمال الصيانة 5.8 مليون جنيه، وتشمل صيانة المباني والمنشآت ودورات المياه وأعمال الصرف الصحي والدهانات، وجرى الانتهاء منها لتعمل بداية من الفصل الدراسي الثاني.

3 مدراس تعود للعمل

وأكد محافظ جنوب سيناء إن 3 مدارس ستعود للعمل في الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء أعمال الصيانة، وهي مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، بتكلفة 1.8 مليون جنيه، مدرسة الشهيد محمد الدكروري برأس سدر للتعليم الأساسي، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، ومصطفى كامل ثانوي زراعي، بتكلفة مليون جنيه.

وأشار «فودة» إلى الانتهاء من صيانة 3 إدارات تعليمية، وهي إدارة شرم الشيخ، وإدارة أبورديس، وإدارة أبوزنيمة، موضحا أن التكلفة الإجمالية لصيانة الإدارات بلغت 1.7 مليون جنيه.

مبان جديدة في 4 مدارس

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر للواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، على الدعم المستمر لمحافظة جنوب سيناء، من أجل التوسع في إنشاء المدارس، وخاصة في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة.

وتابع أنه جرى الانتهاء من إنشاء مبان ملحقة داخل 4 مدارس، هي ملحق مدرسة طور سيناء الصناعية العسكرية بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين، عبارة عن 13 فصلا دراسيا بالخدمات، ومعامل ومكتبات ودورات مياه.

كما شملت أعمال الصيانة والإنشاء ملحق مدرسة بدر الابتدائية بالطور بتكلفة 8.3 مليون، عبارة عن 18 فصلا، وملحق مدرسة الشهيد إسلام عبد المنعم رأس سدر 6 ملايين جنيه لـ22 فصلا، وملحق مدرسة إبراهيم الرفاعي الإعدادية بالطور بتكلفة 4 ملايين جنيه.