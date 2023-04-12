شيخ الأزهر عبر قناة الناس: الإسلام أنهى معاناة المرأة من فوضى الطلاق والتعدد

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام جاء والمرأة تعاني من فوضى التعدد، حيث أصاب المرأة المسلمة ما أصاب مثيلاتها من هذا العبث المبرر في أعراف الجاهلية.

وأضاف «الطيب» خلال حديثه عن فوضى الطلاق والتعدد في برنامج «الإمام الطيب» المُذاع على قناة الناس: «هنا يروي المفسرون أن رجلًا هدد زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لن يدعها تحل لزوج غيره».

وتابع: «ولما استفسرت منه الزوجة عن هذا الأسلوب الوحشي في سحق المرأة قال لها أطلقك فإذا أوشكت عدتك على الانتهاء راجعتك، فرفعت الزوجة أمرها إلى النبي فأنزل الله تعالى قوله: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

الإسلام جعل للزوج الحق في طلاق الزوجة مرتين

وأكد الطيب أن الإسلام أوقف هذا العبث إلى الأبد وجعل للزوج الحق في أن يطلق الزوجة مرة ويردها في العدة ومرة ثانية ويردها في العدة أيضًا فإن طلقها لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجًا غيره.