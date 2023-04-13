يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، إذ تصاعدت الأحداث التي تعيشها «جميلة» وتحيط بها من كل جانب، بين أزمات أسرتها وصراعها حول الميراث، وأسرارها التي بدأت تتكشف للجميع، فضلًا عن محاولات المقربين منها، إفساد علاقتها مع زوجها طمعًا في ممتلكاتها وأموالها.

موعد عرض الحلقة 22 مسلسل جميلة

تُذاع الحلقة 22 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، في تمام الساعة 6.15 مساءً على قناة cbc، وفي تمام الساعة 11.15 مساءً على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا على قناة الحياة، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة لريهام حجاج، حول أزمات وصرعات تنشأ نتيجة تنازل والد جميلة عن جميع ممتلكاته وأمواله لها وحرمان أشقائها ووالدتها من الميراث، إذ تبدأ محاولات «نيرمين» وتلعب دورها الفنانة عبير صبري، طليقة «زياد» هاني عادل، وصديقه «هشام» أحمد وفيق، وزوجته «شيري» وتلعب دورها الفنانة يسرا اللوزي، للوقيعة بين «جميلة» وزوجها «هشام»، وتضليله بشأن بعض المعلومات التي تخفيها «جميلة» عنه وتخص أسرتها.

أبطال مسلسل جميلة

يذكر أن مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.