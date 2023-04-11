موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم.. بطولة ريهام حجاج

ينتظر المتابعون موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج، بعد تطور الأحداث وتزايد الصراع والمؤامرات حول البطلة جميلة التي فوجئت بأنّ والدها تنازل لها عن ممتلكاته وأمواله عن طريق وصية، وحرم أشقاءها ووالدتها من الميراث، الأمر الذي أصاب الجميع بصدمة وتوالت الأحداث.

موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc

يأتي موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل جميلة على قناة cbc الساعة 6.15 مساءً، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية، إضافة إلى عرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 1.15 صباحًا، وقناة on في الساعة 11.15 مساءً.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، يحاول أصدقاء جميلة والمقربون منها، إفساد حياتها مع زوجها زياد الذي يجسّد دوره الفنان هاني عادل، إلى أن ينفصلا، ويبدأ صديق زوجها «هشام» الذي يجسّد دوره أحمد وفيق، الاقتراب منها ومحاولة الزواج بها، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، بالاتفاق مع زوجته شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ونيرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري.