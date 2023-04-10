موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة اليوم

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جميلة على قناة الحياة، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني هذا العام.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023 على قناة الحياة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة

يُذاع مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة 1:15 صباحًا، ويُعاد في تمام الساعة 7 صباحًا، كما يُعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وبدأت أحداث العمل تتصاعد بشكل كبير وتتطور الأحداث خلال الحلقات السابقة من مسلسل جميلة، فضلًا عن التفاصيل المتعلقة بالأزمات التي تلاحق جميلة وأسرتها، والتي تزايدت مع وفاة والدها وتركه وصية وعقود موثقة بشأن نقل كل ممتلكاته باسمها فقط، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من الميراث.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج ويشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.