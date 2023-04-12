موعد إعادة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc

ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة CBC، بعد تصاعد الأحداث التي تفاعل معها الجمهور، خاصة بعد حصول جميلة التي تجسد دورها ريهام حجاج، على ممتلكات والدها بموجب الوصية التي تركها لها قبل وفاته، الأمر الذي فتح صراعًا بينها وبين أشقائها ووالدتها بعد حرمانهم من الميراث وتتوالى الأحداث التي لا تزال تكشف العديد من المفاجآت.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يبدأ موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc في تمام الساعة 8.30 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على القناة ذاتها في تمام الساعة 6.15 مساءً، بجانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، حول الأزمات المتلاحقة التي طالت بالبطلة جميلة، بعد اكتشاف وصية والدها لها والتي تفيد بتنازله عن جميع ممتلكاته وأمواله لها قبل رحيله، وحرمان ووالدتها وأشقائها من الميراث، مما زاد من حدة الصراع بين أفراد الأسرة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنانة سوسن بدر، وهشام إسماعيل، أحمد الشامي، وعبير صبري، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وصبري عبدالمنعم، ومروة الأزلي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.