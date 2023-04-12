باحث إماراتي لـ «الوطن»: مصر العمود الفقري للمنطقة العربية

قال محمد مريسي الباحث الإماراتي، إن شعب الإمارات يفتخر بالعلاقات الخاصة والطيبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مشددا على أن مصر العمود الفقري للمنطقة العربية.

وأضاف «مريسي» لـ«الوطن»: «مصر كانت الداعم الأول لكل الدول العربية منذ تأسيسها، والشيخ زايد رحمه الله أوصى أبناءه بضرورة الحفاظ على العلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، مؤكدا أن العلاقات مع مصر لها وضع خاص ولا تشبه أي علاقة مع أي دولة أخرى»، موضحا أن مصر هي الأم وهي الثقافة والحضارة وهي أساس المنطقة العربية، لافتا إلى أن الشيخ محمد بن زايد، استكمل مسيرة والده.

وتابع: « قوة الإمارات من قوة مصر، ونستطيع مواجهة التحديات الخارجية التي تتعرض لها الإمارات، ومصر والإمارات دائما سندا لبعضهما».