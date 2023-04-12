باحث شؤون عربية لـ«الوطن»: العلاقات بين مصر والإمارات شهدت تطورا هائلا

قال محمد بركات، الباحث في الشؤون العربية، إن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، بفضل تقارب وجهات النظر والرؤى حول القضايا العربية والإقليمية، ومن المتوقع أن تتجه نحو مزيد من التعاون المستمر، في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات أخوية ضاربة في أعماق التاريخ.

العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام كبير

وأضاف بركات لـ«الوطن»: «السنوات الأخيرة شهدت تنسيقا سياسيا متميزا بين البلدين الشقيقين، وبالذات في القضايا التي تعتبر قاسما مشتركا، مثل القضية اليمنية والفلسطينية والعراقية والسورية، وغيرها من القضايا الإقليمية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا، وإن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام كبير من القيادتين الحكيمتين في القاهرة وأبو ظبي»، موضحا أن المتتبع للمشهد العام يرى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، ويسعى قادة البلدين إلى تعزيز التعاون الثنائي، والاضطلاع بدور هام في المحيط العربي والإسلامي من أجل ترسيخ أسس العمل العربي المشترك.

مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي

وتابع: «العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية، مؤكدة أن قوة مصر واستقرارها قوة واستقرار لجميع الدول العربية بأكملها، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي، ومصر لها مكانة خاصة على قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات، كما تعتبر القاهرة من أهم من الواجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية في المنطقة».