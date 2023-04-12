أوقاف كفر الشيخ: تجهيز 5000 مسجد استعدادا لإقامة صلاة عيد الفطر

أكد الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى البدء في تجهيز المساجد من خلال حملات نظافة مستمرة، استعدادا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

حملات نظافة لـ 5000 مسجد في كفر الشيخ

وأوضح وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، في بيان، أنه جرى المرور على عدد من المساجد بكل إدارة أوقاف للتأكد من حملات النظافة بها، برفقة الشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم مدير عام الدعوة.

وجه الشيح محمد يونس، الشكر العاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ، على ما يقدمونه من عمل وجهد في خدمة بيوت الله، لافتاً أنه يجري تنظيف المساجد بالكامل، بما يخدم المصلين من أبناء محافظة كفر الشيخ، بجميع المراكز والقرى، لأداء الفرائض في بيوت الله، وهي في أبهى صورها.