العقوبة القانونية لـ«دلال» بعد تحريضها على خطف ابن جعفر العمدة

أسرار وكواليس ظهرت في الحلقة 21 من أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، والتي كشفت عن تورط «دلال» إيمان العاصي بخطف نجل زوجها «ابن جعفر العمدة»، والتي اعترف عليها بلال شامة (مجدي بدر) في مكالمة هاتفية بينهما، وقام بتهديدها إنه يبلغ جعفر العمدة بخطتها التي أعدتها لتنفيذ جريمة الخطف، ولذلك ترصد «الوطن» العقوبة القانونية التي تنتظر دلال حال ثبوت تورطها في جريمة خطف ابن جعفر العمدة.

عقوبة «دلال» حال ثبوت تورطها في جريمة الخطف

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة خطف طفل وتعريضه للخطر وهو لم يبلغ 7 سنوات الحبس لمدة عامين على الأكثر، وذلك كما تنص المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 على أنه: «الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـكل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره».

تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي

ولفت «سلامة» إلى أن المادة 286 من قانون العقوبات نصت أيضًا على أنه: «إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً».