مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. إيمان العاصي تستأجر شخصا لقتل بلال شامة

عرضت منذ قليل الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت أحداثًا مشوقة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

واستأجرت إيمان العاصي، خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، شخصا لقتل بلال شامة مقابل العديد من الأموال، عن طريق حادثة سيارة، حتى لا يتم الشك بأنها حادثة مدبرة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.