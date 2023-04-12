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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يعرض الصلح على شوقي فتح الله

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:35 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

عرضت منذ قليل، الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، على قناة دي إم سي دراما، وشهدت أحداثًا مشوقة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، باتصال بلال شامة بـ إيمان العاصي «دلال» زوجة محمد رمضان، ويبلغها بأنه سيقوم بإخبار جعفر العمدة بكل ما حدث، وبأنها هي التي قامت باستجاره لخطف نجله منئ 19 عاما.

ويذهب جعفر العمدة إلى محل «حمادة فتح الله» ويعرض الصلح على عائلة شوقي فتح الله، مقابل الحياة بسلام.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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