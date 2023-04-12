مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يجد بلال شامة

عرضت منذ قليل، الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، على قناة دي إم سي دراما، وشهدت أحداثًا مشوقة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

ويذهب جعفر العمدة، خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، إلى محل «حمادة فتح الله» ويعرض الصلح علي عائلة فتح الله، مقابل الحياة بسلام، ومن ثم يذهب إلى منزل شوقي نجله ليعرض عليه الصلح، وتصاب «وداد» بحالة من الخوف والرعب بعد رؤيتها لجعفر العمدة.

وتنتقل الأحداث لمنزل أحمد داش، حيث كان محمد رمضان، يحكي له همومه، ومن ثم يقوم بلال شامة برن الجرس حتي يفتح له أحمد داش الباب، ويقوم محمد رمضان بالتعرف عليه، وتنتهي الحلقة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.