تامر حبيب يشيد بمسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم: «أخيرا هضحك»

أشاد السيناريست تامر حبيب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بمسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم.

ونشر تامر حبيب البوستر الدعائي لمسلسل جت سليمة، وعلق: «أنا كنت سلمت أمري لله وقلت الشهر الفضيل هيعدي السنة دي من غير ما أضحك ولا حتى أبتسم تقريباً، بس الحمدلله جت سليمة».

مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، وﺗﺄﻟﻴﻒ كريم يوسف، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، بيومي فؤاد، سلوى خطاب، سامي مغاوري.