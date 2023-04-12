مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة السادسة على CBC وتردد القناة الناقلة

حالة من الانبهار والاستمتاع بسلاسة أحداث مسلسل دنيا سمير غانم المعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني، مما جعل الكثير يرغبون في معرفة مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة السادسة على CBC، والذي تدور أحداثه حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من الأساطير وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، وتسافر به عبر الحقب الزمنية المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة السادسة

وحول مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة السادسة على CBC، بخلاف إتاحته عبر منصة «Watch IT»، يكون العرض الأول في تمام 8.45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أما عن الإعادة الخاصة بمسلسل جت سليمة تكون بالساعة 2:45 صباحًا واليوم التالي بالساعة 2:15 ظهرًا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

وعن تردد القناة الناقلة لمسلسل جت سليمة، هي كالآتي..

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11785.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل جت سليمة

ومسلسل جت سليمة تدور قصته في إطار كوميدي حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، وﺗﺄﻟﻴﻒ كريم يوسف، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، بيومي فؤاد، سلوى خطاب، سامي مغاوري.