مصر والإمارات زيارات ولقاءات.. وعلاقات مشتركة

تستند العلاقات الإماراتية - المصرية إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت فى استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها.

وتعد الانطلاقة القوية التى شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين أحد أهم أسرار النجاح الذى حققته هذه العلاقة على الصعد كافة بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة.

وصلت خصوصية العلاقات بين «القاهرة» و«أبوظبى» ذروتها، فقد شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، ونمواً ملحوظاً فى معدل التبادل التجارى، وزيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الإماراتية فى القطاعات المصرية المختلفة.

وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً حيال القضايا الرئيسية، فهناك تقارب كبير فى الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية.