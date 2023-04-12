جاسم خلفان لـ«الوطن»: آفاق واعدة تنتظر العلاقات الإماراتية المصرية

قال الدكتور جاسم خلفان، المحلل السياسي الإماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا ناجحا للعلاقات الثنائية بين الدول، وفي منطقتنا العربية بصفة خاصة، وهي علاقات قامت على التكامل والتعاضد المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، ونسجت روابط الأخوة الوطيدة والصداقة الراسخة بين البلدين قيادة وشعبا لتصبح بمثابة نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول العربية، وانعكس صداها وأثرها في مختلف المجالات، وعلى كافة مستويات التعاون.

العلاقات القاهرة وأبو ظبي تشهد مزيدا من الزخم

وأضاف خلفان لـ«الوطن»: «أرسى الدعائم الراسخة للعلاقات المتميزة والتاريخية بين الإمارات ومصر المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مع إخوانه رؤساء جمهورية مصر العربية، الذين عاصرهم على مدار عقود، وسار على نهجه في ترسيخها وتنميتها المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبفضل توجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تشهد العلاقات الراسخة بين القاهرة وأبو ظبي مزيدا من الزخم والازدهار وتعميق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في شتى القطاعات».

آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات

وتابع المحلل السياسي الإماراتي: «آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات تبدو واعدة ومبشرة في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد الاستناد إلى الأرقام والمؤشرات الحالية في الاستثمارات بين مصر والإمارات، وسنجد دائما أنه كلما كانت الدول علاقاتها قوية فتحرك رأس المال لا يأتي من فراغ، فمصر والإمارات نجحا في توفير مناخ استثماري مناسب، يحفظ حقوق المسثمر و رأس ماله»، مشيرا إلى أن هناك آفاق واعدة تنتظر العلاقات الإماراتية المصرية، سواء فيما يتعلق بإطارها الرسمي أو الشعبي، بما يعزز مسارات التنمية، ويعود بالخير والنماء والازدهار على شعبي البلدين.