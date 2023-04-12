مسلسل حرب الحلقة 1.. أحمد السقا ينفذ عملية إرهابية في مترو الأنفاق

تبدأ أحداث مسلسل حرب الحلقة 1 في مدينة القاهرة عام 2015، مع الضابط عمر الإمام (محمد فراج)، وهو يلعب لعبة تسمى ملاكمة الشطرنج، والتي تمزج ما بين الملاكمة والشطرنج.

على الجانب الآخر، يظهر الشيخ عثمان (أحمد السقا)، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، وهو يحمل حقيبة سوداء استلمها من أحد الأشخاص، ويدخل بها إحدى محطات مترو الأنفاق، وتكشف بعد ذلك الأخبار عن انفجار عبوة ناسفة زرعها أحد العناصر الإرهابية داخل محطة المترو أسفرت عن مقتل 16 شخصا.

مسلسل حرب الحلقة 1

أحداث مسلسل حرب الحلقة 1.. عثمان يرفض الإعلان عن وقوفه وراء عملية تفجير المترو

يطلب الشيخ همام، في مسلسل حرب الحلقة 1، من عثمان أن يستمرا في العمل معا، ولكنه يرفض ويقول له إن هدفهما قد يكون واحدا لكن فكرهما مختلف، ومن الأفضل أن يعمل كل منهما بالطريقة المناسبة له، وأضاف أنه ليس جاهزا للإعلان عن وقوفه وراء عملية التفجير داخل المترو، ولكنه يستعد لفرض سيطرته خلال الفترة المقبلة تحت اسم الظافر.